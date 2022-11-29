МИД России: ситуация вокруг СВПД серьезно осложнилась

29 ноя. 17:34

Судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе давно висит на волоске. Об этом в кулуарах встречи в Фонде Горчакова заявил министр иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что ситуация сейчас реально осложнилась после того, как на часть стран на прошедшей сессии Совета управляющих Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) продавила резолюцию с осуждением Ирана.

"Это классический пример хождения по "политическим граблям, когда опыт ничему не учит", - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что при наличии желания и политической воли договоренность возможно, ее можно оформить довольно быстро, передает РИА Новости.