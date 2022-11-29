Саакашвили готовы предоставить любого зарубежного врача

29 ноя. 17:14

Министерство юстиции Грузии заявило о том, что предлагает отбывающему наказание экс-президенту Грузии Михаилу Саакавшили пригласить в страну любого зарубежного врача.

"Мы выражаем готовность и предлагаем осужденному Саакашвили пригласить любого врача любой зарубежной клиники, которой государство даст возможность подключиться к его лечению", - сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Также глава ведомства прокомментировал информацию о возможном отравлении Саакашвили. По его словам, Минюст Грузии обратился к Национальному бюро судебной экспертизы для проведения токсикологического исследования. По его словам, участвовать в экспертизе отказался сам Саакашвили.