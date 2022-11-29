Стэнфордский университет расскажет студентам об исламофобии в США

29 ноя. 17:08

Этой осенью Стэнфордский университет Калифорнии запустил новый курс, посвященный исламофобии в Соединенных Штатах, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Middle East Eye.

Курс, который в учреждении преподается впервые, ведет заместитель декана и директор Стэнфордского ресурсного центра "Марказ" Абия Ахмед. Она рассказала, что курс направлен на изучение сложностей, связанных с исламофобией в Соединенных Штатах, как в плане концепции, так и в том, как она проявляется.

Уровень антимусульманской дискриминации в США продолжает расти. Согласно исследованию специалистов из Университета Райса, мусульмане в пять раз чаще подвергаются преследованиям со стороны полиции из-за своей религии по сравнению с представителями других конфессий.

В следующем семестре Ахмед будет вести курс под названием "Современный ислам и мусульмане в США".