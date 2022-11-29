Анталию захлестнуло наводнение

29 ноя. 17:05

Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье, проинформировал superhaber.tv, уточнив, что мутная вода окрасила море в коричневый цвет.

"Главное управление метеорологии сделало предупреждение о проливных дождях для Антальи в прогнозе погоды на вторник, 29 ноября. Проливные дожди, начавшиеся после предупреждения, вызвали наводнения. Мутная вода, вызванная дождем, окрасила море в коричневый цвет", - сообщает издание.

Уточняется, что транспорт лишь с трудом может продвигать по улице из-за обилия воды.