Сочинский аэропорт получит новый терминал к 2026 году

29 ноя. 16:43

Новый терминал в аэропорту Сочи может заработать уже к 2026 году, рассказал директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов.

"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой инфраструктуры, включая аэровокзальный комплекс", - цитирует его РИА Новости.

Никонов уточнил, что ввести в эксплуатацию построенные объекты планируется к 2026 году.

Он добавил, что общие инвестиции в проект превысят 20 млрд рублей, 15 из них пойдут на терминал и привокзальную площадь.