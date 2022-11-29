В Стамбуле смогут мониторить качество воздуха в режиме реального времени

29 ноя. 16:41

В Турции начнут разрабатывать карту загрязнения воздуха в режиме реального времени, основанную на движении транспортных средств, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на "Сабах".

Проект будет осуществляться при поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBITAK).



Доцент кафедры экологической инженерии Йылдызского технического университета Левент Кузу рассказал, что обычно оценка уровня загрязнения воздуха производится путем обобщения данных, но в этом проекте они будут использовать реальные, только что полученные с помощью камер измерения. Транспортные средства будут классифицироваться в соответствии с их типами, а расчет выбросов будет определяться путем расчета плотности движения и времени ожидания в пробке.

По словам Кузу, на загрязнение атмосферного воздуха в мегаполисах больше всего влияет топливо, используемое в транспортных средствах и для отопления жилых помещений.

Отметив, что станции измерения качества воздуха расположены в разных районах Стамбула, он подчеркнул, что размещение подобных станций на каждой улице в настоящее время невозможно, поэтому для получения реалистичной оценки, разрабатывается максимально приближенный к реальному значению механизм определения загрязнений атмосферного воздуха.

Проект планируется завершить за два года, для первых испытаний был выбран бульвар Барбарос стамбульского района Бешикташ.