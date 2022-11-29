В пяти регионах Казахстана 30-градусные морозы ограничили движение рейсовых автобусов и автомобилей

29 ноя. 16:41

Пять регионов Казахстана на 19.00 по местному времени ограничили движение транспорта на дорогах из-за сильных морозов.

По данным пресс-службы АО «НК "КазАвтоЖол", в Восточно-Казахстанской области в связи с понижением температуры до минус 32, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями по области. Аналогичное ограничение введено в Абайской области, в Жетысуской области - на а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» км 558-615 уч. Ушарал–Абайской области.

В Павлодарской области ограничение ввели в связи с понижением температуры в Абайской области - оно распространяется на пассажирские рейсовые автобусы и автомобили с дизельными двигателями на а/д "Омск-Майкапшагай" км 426-587, уч. Павлодар-граница Абайской области.

В Карагандинской области из-за мороза ограничено движение транспорта на а/д "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 249-320 уч. Буркитти–граница Абайской области.