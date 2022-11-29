Абхазии не хватит российской энергии до конца года

29 ноя. 16:34

Абхазии для бесперебойного обеспечения энергией до нового года не хватит поставляемого Россией перетока электроэнергии, рассказала вице-премьер, глава Минэкономики Кристина Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, с Москвой согласовано получение перетока 280 млн кВт/ч.

"Однако этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт/ч", - цитирует сообщение РИА Новости.

Переток электричества из РФ начался с 22 ноября из-за неполадок на воздушной линии "Ачгуара": тогда в большей части Абхазии подача энергии была ограничена. Планируется завершить ремонтные работы до конца декабря.