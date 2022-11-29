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Абхазии не хватит российской энергии до конца года

Абхазии не хватит российской энергии до конца года

Абхазии для бесперебойного обеспечения энергией до нового года не хватит поставляемого Россией перетока электроэнергии, рассказала вице-премьер, глава Минэкономики Кристина Озган по итогам еженедельного рабочего совещания у президента Аслана Бжания.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, с Москвой согласовано получение перетока 280 млн кВт/ч.

"Однако этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт/ч", - цитирует сообщение РИА Новости.

Переток электричества из РФ начался с 22 ноября из-за неполадок на воздушной линии "Ачгуара": тогда в большей части Абхазии подача энергии была ограничена. Планируется завершить ремонтные работы до конца декабря.

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