Депутат от "Гирчи" предложил возглавить ЕНД

29 ноя. 16:23

Депутат от грузинской партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили изъявил желание возглавить крупнейшую оппозиционную партию "Единое нацдвижение". Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала PalitraNews.

По словам политика, он сможет сделать ЕНД более эффективным и сильным.

"Может, мое предложение звучит странно, но я же обосновываю, для чего я хочу это сделать. Я говорю, что действительно нужно сделать, у меня даже есть план, согласно которому оппозиционное единство может состояться", - пояснил Мегрелишвили.

Он добавил, что в данный момент совсем непонятно, каких взглядов придерживаются участники "Нацдвижения", так что "игра должна начаться по другим правилам".