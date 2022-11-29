Силуанов: санкции не помешали исполнению бюджета России

29 ноя. 16:13

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил во вторник на заседании правительства, что западные санкции не повлияли на исполнение бюджета страны.

"Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета. Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно. По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей", - заявил министр.

Также по сравнению с прошлых годом выросли доходы. "Доходы также выше, чем поступления в прошлом году. Мы видим, что в этом году доходы составили 19,7 трлн рублей за девять месяцев", - отметил он.

По словам Силуанова, в основном рост доходов произошел за счет нефтегазовых доходов, которые увеличились более чем на 37%. "В этом году благоприятствовала конъюнктура цен на нефть и газ, а также ряд изменений, которые мы приняли в налоговом законодательстве", - добавил министр.