Стало известно, сколько дней узбекистанцы могут пребывать в Казахстане без регистрации

29 ноя. 16:05

Граждане Узбекистана смогут находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней, соответствующий протокол подготовили МВД двух стран.

Согласно документу, граждане могут въезжать и передвигаться по Казахстану в течение 30 дней с момента пересечения границы. Сейчас находиться без регистрации на территории другой страны граждане обоих государств могут только в течение пяти дней.

При этом проект документа предусматривает, что если гражданин одной из стран пребывает в другой свыше 30 календарных дней, то он обязан встать на временную прописку. Вместе с тем из документа убрали требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы любым видом транспорта.