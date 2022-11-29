Эрдоган: Турция должна быть в центре нового миропорядка

29 ноя. 15:52

Турецкая Республика обязана находиться в центре нового миропорядка, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции в Анкаре.

"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - цитирует главу государства Anadolu.

Турецкий лидер пояснил, что современная Турция отличается от той, какой она была раньше.

Эрдоган пообещал, что затормозить развитие республики ее враги не смогут ни "манипуляциями в СМИ", ни "действиями пары террористов".