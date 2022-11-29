В горах Сочи построят новую канатную дорогу

29 ноя. 15:40

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по четвертой очереди реконструкции Горно-туристического центра ПАО "Газпром".

В рамках объединения круглогодичных курортов "Альпика-Сервис" и "Горки Город" на Кубани планируется проложить сеть велодорожек, пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более 1000 км, построить единый для всех курортов визит-центр и развить горнолыжную инфраструктуру.

"В рамках проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой, примерно в трех километрах от сочинского села Эсто-Садок, на северном склоне горного хребта Аибга, планируется построить канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2085,82 м, которая будет стоять на 16 опорах. Она сможет перевозить до 2400 человек в час", - сообщили в ведомстве.

Канатка будет популярной, так как также будут проложены две горнолыжные трассы – "синего" и "красного" уровней сложности.

Проект предусматривает строительство обводной, промежуточной и приводной станций пассажирской канатной дороги.