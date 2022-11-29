29 ноя. 15:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках визита во Францию.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце, после которой начались двусторонние переговоры лидеров стран.

Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи Токаев поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию и поздравления по случаю его переизбрания.

В свою очередь Макрон сообщил об открытии в Казахстане в 2024 году новых школ с обучением французскому языку. В завершение переговоров Токаев пригласил Макрона в Казахстан.