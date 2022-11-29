Глава Конституционного суда: вернуть смертную казнь в Россию можно только через новую Конституцию

29 ноя. 15:32

Вернуть смертную казнь в России можно только изменив Конституцию, рассказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей в Москве.

"Только лишь изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни", - цитирует его ТАСС.

Зорькин добавил, что внесение изменений по поводу смертной казни потребует принятия нового Основного закона.

"В России сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни", - подчеркнул председатель КС РФ.

Напомним, в России сейчас действует мораторий на использование смертной казни как вида наказания.