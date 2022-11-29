Кыргызстан просит Катар помочь со въездом в страну футбольных фанатов

29 ноя. 15:15

МИД Кыргызстана направил ноту в посольство Катара с просьбой посодействовать футбольным болельщикам, у которых возникли проблемы с въездом в страну для посещения матчей чемпионата мира по футболу, который продлится до 18 декабря.

"В целях содействия кыргызстанцам, намеренным посетить чемпионат мира, МИД Кыргызстана направлена нота в посольство Катара с просьбой оказать возможное содействие", - сообщает пресс-служба ведомства.

Посольству республики поручено обсудить с компетентными органами Катара, центром Hayya card (карта болельщика), оргкомитетом чемпионата мира по футболу вопросы оформления удостоверений болельщиков гражданам Кыргызстана.

В МИД республики уточнили, что часто соискатели при подаче заявок на Hayya card указывают некорректную информацию, загружают не все необходимые документы, а также некачественные фотографии.

"Болельщикам, которые сталкиваются с проблемой получения удостоверения болельщика, необходимо повторно через приложение Hayya App поэтапно проверить все документы на наличие и качество загрузки документов и повторно направить на рассмотрение", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.