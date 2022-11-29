Второй причал отремонтирован на морском терминале КТК

29 ноя. 15:00

Каспийский трубопроводный консорциум сегодня завершил замену танка плавучести на втором выносном причальном устройстве (ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском (Краснодарский край), такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкеры", - говорится в нем.

На темпы работ повлияли характерные для поздней осени неблагоприятные погодные условия, а также часто меняющиеся подводные течения, указали в КТК.

Ремонт проводили российские специалисты КТК и подрядной организации ООО "Альянс".