В Турции сообщили о положительном развитии процесса нормализации отношений с Арменией

29 ноя. 14:54

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается в положительном ключе.

Он подчеркнул важность встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Праге.

"Мы хотим, чтобы появилась основа для мира и процветания на всем Южном Кавказе. Карабахский вопрос решен, и налаживаются контакты, которые не могли быть установлены в течение 30 лет. Контакты теперь устанавливаются напрямую, а не через третьих лиц. Это очень важно", - сказал Калын.