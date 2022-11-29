Ночью в Москве и Подмосковье похолодает до минус 15

29 ноя. 14:40

В ночь на среду в Москве температура воздуха опустится ниже минус 10, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Усиливающееся воздействие на погоду столицы антициклона с востока приведет понижению температуры. Уже ближайшей ночью в Москве, впервые с начала холодного сезона, температура воздуха опустится ниже отметки в минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10 - минус 15», - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

В среду днем в Москве будет 6-8 градусов мороза, по области температура воздуха составит минус 5-10.

Последующие дни будут еще более морозными, добавил Леус. Пик похолодание ожидается в ночь на пятницу.