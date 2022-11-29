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Минтранс РФ: Турция признает российские страховки морских перевозок

Минтранс РФ: Турция признает российские страховки морских перевозок

Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки, сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай во вторник.

Он уточнил, что помимо Турции, российские страховки на морские перевозки также признают Индия и Китай - но не все. Пошивай напомнил, что конкретные условия "определяются межправительственными соглашениями".

По словам замглавы Минтранса России, прорабатывать вопрос признания российских страховок "предстоит со всем миром".

Суда под флагом России, которым в настоящее время отказано в страховании западными компаниями, были застрахованы в российских страховых компаниях и перестрахованы в АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, "дочка" Центробанка), пояснил он. Пошивай отметил, что страховое обеспечение российских страховых компаний включает все риски морских перевозок в соответствии с международными требованиями, "российские страховки применяются уже много месяцев".

Уставной капитал РНПК "практически безлимитный", заявил замминистра. "ЦБ для РНПК является гарантом, то есть гарантии (при перестраховании - ИФ) могут применяться для любого объема российской нефти и нефтепродуктов. Для успешной работы нужна практика", - заключил Пошивай.

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