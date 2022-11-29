Минтранс РФ: Турция признает российские страховки морских перевозок

29 ноя. 14:00

Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки, сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай во вторник.

Он уточнил, что помимо Турции, российские страховки на морские перевозки также признают Индия и Китай - но не все. Пошивай напомнил, что конкретные условия "определяются межправительственными соглашениями".

По словам замглавы Минтранса России, прорабатывать вопрос признания российских страховок "предстоит со всем миром".

Суда под флагом России, которым в настоящее время отказано в страховании западными компаниями, были застрахованы в российских страховых компаниях и перестрахованы в АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, "дочка" Центробанка), пояснил он. Пошивай отметил, что страховое обеспечение российских страховых компаний включает все риски морских перевозок в соответствии с международными требованиями, "российские страховки применяются уже много месяцев".

Уставной капитал РНПК "практически безлимитный", заявил замминистра. "ЦБ для РНПК является гарантом, то есть гарантии (при перестраховании - ИФ) могут применяться для любого объема российской нефти и нефтепродуктов. Для успешной работы нужна практика", - заключил Пошивай.