"Человек в очках и с непривычной прической": каким Махачкала запомнит Салмана Дадаева

История с уходом мэра Махачкалы Салмана Дадаева завершена: 28 ноября на внеочередном заседании городского собрания он сообщил о своей отставке, и та была одобрена большинством голосов. Сам Дадаев отметил, что решение освободить кресло главы города было взвешенным, а завершил свою работу на посту коротким сообщением в своем Telegram-канале "Все! Дальше сами!".

Все ведущие СМИ Дагестана в последнее время пестрили слухами о скорой отставке градоначальника. Перед уходом Салман передал свои нереализованные планы и Telegram-канал бывшим коллегам из администрации города, а также получил звание "заслуженный юрист Дагестана". Сейчас главным претендентом на его место стал бывший вице-премьер республики Ризван Газимагомедов.

Разговоры о возможном уходе Дадаева из Махачалы ходили еще с момента назначения Сергея Меликова на пост главы Дагестана, якобы у них не срослось взаимопонимание. Но сейчас эти "хабары" остались позади, а городу нужен новый владелец. Салман Дадаев между тем вернется в Москву, где до назначения в 2019 году возглавлял управу Басманного района.

Относиться к деятельности Дадаева на посту мэра Махачкалы можно по-разному: кто-то его ругал, кто-то поддерживал. По его же словам, он не все успел реализовать. Тем не менее, почти 4 года, которые Салман Дадаев провел в Махачкале, оказали положительное влияние не только на внешний облик города, но и на чиновничий аппарат. Политик, работая долгое время в команде мэра Москвы Сергея Собянина, внедрил в умы дагестанского общества современные подходы к управлению.

Не желая подстраиваться под выработанные годами стереотипы, Дадаев сумел доказать, что успеха можно достичь, не только отрабатывая приемы в спортзалах. Его команде удалось по максимуму задействовать все федеральные программы, оптимизировать собственные средства и быстро наладить работу, имея при этом минимальную поддержку со стороны меценатов и властей.

Еще одним положительным знаком в работе Дадаева стоит выделить спасение Эльтавского леса и возвращение сотен гектаров земель в муниципалитет. Также именно при нем приведены в порядок озеро "Ак-Гель" и парк им. Ленинского комсомола. "Можно не только продавать парковые участки, но и возвращать в собственность города", - сказал он на заседании городского собрания.

"Человека в очках и с непривычной прической", как охарактеризовал сам себя Дадаев, можно было встретить на улицах города, причем в окружении не охраны, но коллег. Более того, он часто заезжал во дворы, где общался с местными жителями о проблемах, умел слушать народ и отвечал ему взаимностью.

Что же касается внешнего облика Махачкалы, то при Дадаеве столица Дагестана действительно помолодела, став современным городом на Северном Кавказе. Помимо работ по смене сгорающих трансформаторов, водо- и газопроводных труб, он активно занялся обустройством улиц и общественных мест города. Результат действительно превзошел ожидания: кардинально изменился вид парка Ленинского комсомола, Университетская площадь перестала быть парковочным местом, а центр города превратился в место для катания на велосипедах и скейтах, а также разговоров по душам.

Отдельным атрибутом Дадаева стоит назвать кофе. Пока некоторые пытались сменить "американо" на "руссиано", в Махачкале изобрели свой напиток - "махачкалино" с традиционным для Дагестана вкусом урбеча. Ну а количество кофеен в столице продолжает расти. Почему именно кофе? Ответить на этот вопрос сложно, но сегодняшние заведения уж точно не уступают популярным мировым сетям, таким как Starbucks. Даже отечественная "Шоколадница", не выдержав конкуренции, покинула Дагестан.

Обновления дошли и до общественного транспорта. Именно Дадаев внедрил систему безналичной оплаты в маршрутках и автобусах, чего действительно не хватало жителям и особенно гостям города.

Подводя итоги деятельности Салмана Дадаева на посту мэра, можно с уверенностью сказать, что мэр показал дагестанским чиновникам пример, как может выстраиваться работа по управлению Махачкалой. Да, есть за что покритиковать, в частности, за то, что город продолжает превращаться в Венецию во время дождей. Однако он стал активно привлекать на свою сторону молодежь, давая шанс многим реализовать довольно успешные проекты. Также следует вспомнить экологичность города.

В завершение стоит добавить, что работа команды Дадаева в самом деле поменяла сознание махачкалинцев. Активное пользование социальными сетями помогло наладить контакты не только при личной встрече, но и онлайн. Это был мэр, который искренне хотел сделать Махачкалу лучше, превратить ее в более современный город. И в большей степени ему это сделать удалось.