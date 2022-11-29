Льготный тариф вводится на железнодорожные перевозки по восточной ветке МТК "Север-Юг"

29 ноя. 14:08

На железнодорожные перевозки по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг" с будущего года вводится льготный тариф, заявил замглавы РЖД Сергей Павлов на пленарной сессии Международного форума Transtec.

По его словам, Москва проводит системную работу с представителями Казахстана, Туркменистана и Ирана, цель - "бесшовность всего сервиса".

"Уже договорились о льготах по тарифам. Для того чтобы с нового года наши грузоотправители пользовались единым сквозным тарифом на всем протяжении вот этого маршрута", - цитирует Павлова ТАСС.

Замглавы компании отметил, что уже запущен регулярный контейнерный поезд по МТК "Север-Юг".