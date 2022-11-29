Железнодорожный вокзал горел в Алматы

Крупный пожар произошел в здании железнодорожного вокзала Алматы-2, об этом сообщает МЧС Казахстана.
Сигнал о горении потолочного перекрытия в основном здании железнодорожного вокзала поступил в дежурную часть в 14.08.
На место событий выехали усиленные расчеты брандмейстеров, с огнем боролись 43 человека и 14 единиц техники.
Оказалось, что загорелась деревянная обрешетка кровли на площади около 100 кв м. Бывшие в момент ЧП внутри люди эвакуировались сами.
"Пострадавших нет. В 14:30 пожар был локализован, а в 14:50 потушен полностью", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.
Вокзал действует в штатном режиме, задержки поездов не было.