Железнодорожный вокзал горел в Алматы

29 ноя. 13:49

Крупный пожар произошел в здании железнодорожного вокзала Алматы-2, об этом сообщает МЧС Казахстана.

Сигнал о горении потолочного перекрытия в основном здании железнодорожного вокзала поступил в дежурную часть в 14.08.

На место событий выехали усиленные расчеты брандмейстеров, с огнем боролись 43 человека и 14 единиц техники.

Оказалось, что загорелась деревянная обрешетка кровли на площади около 100 кв м. Бывшие в момент ЧП внутри люди эвакуировались сами.

"Пострадавших нет. В 14:30 пожар был локализован, а в 14:50 потушен полностью", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Вокзал действует в штатном режиме, задержки поездов не было.