"Возрождающаяся Армения" уходит из парламента

29 ноя. 13:33

Партия "Возрождающаяся Армения" отказывается вести деятельность в Национальном собрании Армении, такое заявление распространил совет политической организации.

Уже подали заявления об отказе от мандатов трое из четырех депутатов партии, входящей в националистический блок "Армения", - Ваге Акопян (глава партии), Рипсиме Стамбулян (его заместитель) и Елена Киракосян. Земфира Мирзоева, представляющая ассирийскую общину, продолжит работу в НС, временно отказавшись от членства в партии, чтобы не препятствовать озвучиванию и решению проблем нацменьшинств.

Уточняется, что члены партии, вошедшие в предвыборные списки, могут взять освободившиеся мандаты, но только если откажутся от членства в ней.

"Мы считаем, что все те основания, которые заставляли бойкотировать заседания парламента в течение последних месяцев, остаются актуальными и сегодня", - цитирует авторов заявления Sputnik Армения.

"Возрождающаяся Армения" продолжит работать в оппозиционном поле.