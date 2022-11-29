Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ

29 ноя. 13:27

Во вторник в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром по делам правительства ОАЭ Мухаммадом бин Абдуллу Аль-Гаргави.

Министр передал азербайджанскому лидеру приветствия и добрые слова президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и вице-президента Шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Были отмечены искренние дружеские отношения между лидерами двух стран, которые имеют важное значение для развития двусторонних связей.

Мухаммад бен Абдулла Аль-Гаргави восхитился красотой и чистотой Баку, отметил достижения Азербайджана под руководством Ильхама Алиева. По его словам, эти достижения радуют ОАЭ как дружественную и братскую страну.

Ильхам Алиев коснулся дружеских отношений с руководством ОАЭ и указал на важность сотрудничества между двумя странами. Расширить сотрудничество планируется в области возобновляемых источников энергии, был отмечен инвестиционный проект одной из ведущих компаний ОАЭ Masdar в Азербайджане.

Президент Азербайджана рассказал о ходе восстановительных работ на территориях, пострадавших в период оккупации Арменией.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.