Горнолыжный отдых в России на Новый год подорожал до 20%

29 ноя. 13:14

Отдых в России на новогодние праздники подорожал в настоящее время на 10-20%, сообщают туроператоры, пишут "Известия".

Цены растут из-за высокого спроса и загруженности горнолыжных курортов. Максимальный спросом пользуются туры в Сочи. Сейчас купить новогодний тур в Красную Поляну на двоих на неделю можно минимум за 120 тыс рублей, стоимость некоторых туров превышает 400 тыс рублей. К январю цены вырастут еще.

Этой зимой популярность горнолыжного отдыха в России выросла на 42%.

"Горнолыжного предложения в России в этом году будет достаточно. Помимо Сочи это Архыз, Шерегеш и другие курорты", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Также в новогодние каникулы россияне будут отдыхать в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, на горнолыжных курортах Кавказа.