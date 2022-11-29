Представитель Эрдогана: Турция координировала операцию в Сирии с Россией

29 ноя. 13:14

Турция координировала действия с Россией во время воздушной операции на севере Сирии и в Ираке, сообщил представитель президента республики Ибрагим Калын в интервью телеканалу AHaber.

"Эти вопросы обсуждаются, относительно наших планов проведения операций ВВС. Как мы вошли в воздушное пространство в Телль-Рифате? Обсудили это (с РФ - ред.), координировали свои действия. Мы планируем, обсуждаем, координируем, действуем", - пояснил он.

Напомним, 20 ноября стартовала воздушная операция Турции против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере САР: были нанесены удары по городу Кобани и на севере Ирака. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал операцию как успешную и не исключил ее продолжение в виде наземной.