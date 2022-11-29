Песков рассказал подробнее о "газовом союзе" России, Казахстана и Узбекистана

29 ноя. 13:07

Идея "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана сначала предусматривает формирование координационного механизма, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что имеет в виду президент (Владимир) Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что для реализации проекта понадобятся слаженные действия, обсуждение и координация между тремя сторонами.

Песков напомнил, что у Казахстана и Узбекистана развивается экономика, увеличиваются внутренние потребности в газе, более того, страны торгуют и на внешних рынках - как и Россия, так что для всего этого нужна синхронизация.

"Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что потребности северного Казахстана в газе обычно обеспечиваются российским газом, в противном случае ему понадобится десятки миллиардов долларов на прокладку новой трубопроводной системы.

"А мы в свою очередь развиваем новую провинцию у себя в восточной Сибири. Это и на экспорт, и для своих регионов", - заключил Песков.