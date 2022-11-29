Азербайджан полностью очистил от мин часть Агдамского района

29 ноя. 12:56

В Агдамском районе Азербайджана от мин и неразорвавшихся припасов полностью очищена территория по правую и левую части водоканала Магсудлу, пролегающего через села Абдынлы, Сарыджалы и Ахмедагалы, сообщает Служба спасения особого риска МЧС Азербайджана.

"Мы продолжаем нашу работу. В этом направлении противником установлено много противопехотных и противотанковых мин. Территория очищается от мин с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

После окончания Отечественной войны Азербайджана на минах подорвались 268 граждан Азербайджана, погибли 45 человек, из них 35 - гражданские лица.