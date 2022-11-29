СМИ: в Краснодаре подсчитали стоимость реконструкции Тургеневского моста

29 ноя. 12:32

Реконструкция Тургеневского моста Краснодара может обойтись в 600 млн рублей, - сообщает РБК.

Проект реконструкции уже разработан и оценивается в 500 млн рублей, однако с учетом индексации его стоимость может возрасти до 600 млн, - рассказал заместитель главы города Владимир Архипов, передает "АиФ-Юг".

Реконструкция предусматривает практически полную замену пролетных балок, частичную замену опор и лестничных сходов сооружения.

Напомним, на реконструкцию мост закроют в 2023 году, а ремонтировать его будут почти полтора года.