В Черном море у берегов Турции и Грузии превышено содержание тяжелых металлов

29 ноя. 12:24

Ученые турецкого Черноморского технического университета (KTU) исследовали пробы морской воды, выяснилось что в море превышено содержание тяжелых металлов, сообщает агентство DHA.

В Черном море у берегов Турции (пробы взяты на побережье протяженностью в 1100 километров) исследователи обнаружили порядка десяти различных тяжелых металлов. В районе города Сюрмене в воде превышено содержание свинца и меди, в районе Орду - мышьяка.

Кроме того, в Черном море обнаружены токсичные стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.

В районах, близких к Грузии (Хопа, Чамбурну и Чаели) в морской воде превышено содержание меди и свинца. По словам профессора Корая Озшекера из KTU, это связано с обилием шахт в регионе.

Ученый отметил, что в конечном итоге, люди потребляют рыбу и морепродукты, в которых накапливаются металлы.