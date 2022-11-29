Армения перешла в лагерь Франции

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе визита во Францию встретился с советником президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, главой управления континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони, контр-адмиралом Кристофом Лука и спецпосланником ЕС на Южном Кавказе, послом по "Восточному партнерству", представителем МИД Франции Брисом Рокфеем. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

Участники встречи обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью и представляющих взаимный интерес. Григорян заявил, что армянская сторона готова поддерживать мир на Южном Кавказе.

На переговорах была подчеркнута динамика развития двусторонних отношений, собеседники достигли договоренности о продолжении диалога в различных сферах.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, отказ Азербайджана от французского посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании только усилил стремление Армении как можно больше сблизиться с Францией. "У Армении и Франции совпадают интересы: Париж хочет войти на Южный Кавказ в комфортном режиме, не создавая себе внутренних проблем с армянской диаспорой, а Ереван согласен на любую поддержку в противостоянии с Азербайджаном. Хотя французские власти продолжают совершать некие жесты по сохранению связей с Баку, на деле они являются лишь формальностью. Скандальные антиазербайджанские заявления президента Эммануэля Макрона через неделю после встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Праге не были неким непродуманным действием – напротив, это был осознанный шаг Парижа к получению контроля над Ереваном", - сказал он.

"Стоит предположить, что Армения изначально не планировала вести диалог с Азербайджаном при посредничестве Франции, прекрасно понимая, что Баку не примет государство, ведущее открытую проармянскую политику, в качестве посредника. План у Еревана другой: во-первых, использовать Париж для тормоза мирных переговоров, во-вторых, получить от французских властей военную помощь. Поскольку Франция ведет себя неприемлемо для участия в армяно-азербайджанском урегулировании, Армения будет теперь настаивать на обязательном участии Макрона во встречах Алиева и Пашиняна в Европе, тем самым блокируя переговоры. Тем временем будет происходить перевооружение армянской армии за французский счет и французским оружием для подготовки новой войны Армении с Азербайджаном", - пояснил Андрей Петров.

"Францию новая война на Южном Кавказе не беспокоит, поскольку никак ее не затронет. Более того, поскольку Россия вновь не станет поддерживать армянскую агрессию против Азербайджана, у Еревана появится возможность объявить, что Франция является более надежным и отвечающим армянским интересам союзником Республики Армения, чем Россия. Таким образом Париж не просто вернется на Южный Кавказ, но закрепится в Армении и гарантирует всемерную поддержку его действий французской общиной армянской диаспоры. А Армения ослабит нежеланные режиму Никола Пашиняна и неудобные для него связи с Москвой. В этом плане Париж и Ереван действуют сегодня в синергии, на взаимовыгодной основе. Можно сказать, что Армения уже перешла в лагерь Франции, вопрос лишь в том, как быстро это обернется эскалацией напряженности на Южном Кавказе", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".