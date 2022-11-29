Массовое ДТП произошло в Новороссийске

29 ноя. 11:53

На Анапском шоссе в Новороссийске утром во вторник столкнулись четыре автомобиля и автобус.

Водитель "Митсубиси Лансере" не сохранил безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий автобусом НЕФАЗ. Затем иномарку отбросило на движущийся в попутном направлении "Хендэ Солярис", который от удара вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ 21074. Отечественный автомобиль отбросило на движущийся в попутном направлении "Хендэ Солярис".

В ДТП пострадал водитель ВАЗа, он доставлен в первую городскую больницу, информирует ОГИБДД Новороссийска.