Китай заявил о высокой прочности сотрудничества с Россией в энергетике

29 ноя. 11:43

Пекин готов укреплять сотрудничество с Россией в энергетической сфере, наше партнерство в этом направлении показывает высокую прочность, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме к участникам двустороннего энергетического форума.

По его словам, Китай и Россия, несмотря на внешние риски и вызовы, продолжают укреплять взаимодействие и сотрудничество, продвигать крупные проекты сотрудничества, демонстрируя "высокую прочность" сотрудничества в энергетике. Он подчеркнул, что энергетическое партнерство является ключевым краеугольным камнем в деловом сотрудничестве двух стран.

"Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка", - сказано в телеграмме, текст которой распространило китайское центральное телевидение.