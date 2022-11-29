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Иранские футболисты принесли свободу сотням заключенных, победив Уэльс

Иранские футболисты принесли свободу сотням заключенных, победив Уэльс

Иранские власти выпустили из тюрьмы 715 заключенных после победы сборной ИРИ на чемпионате мира по футболу в Катаре, передает агентство Fars.

По его данным, решение принял глава судебной власти Исламской Республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Он высоко оценил победу иранских игроков, указал на их "ревностное отношение к делу на чемпионате мира, которое подарило народу исламского Ирана радость и счастье, став проявлением национального единства, духа коллективизма".

Напомним, сборная Ирана 25 ноября одолела команду Уэльса со счетом 2:0 - это третья победа ИРИ за все время участия в чемпионатах мира.

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