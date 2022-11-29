Иранские футболисты принесли свободу сотням заключенных, победив Уэльс

29 ноя. 11:37

Иранские власти выпустили из тюрьмы 715 заключенных после победы сборной ИРИ на чемпионате мира по футболу в Катаре, передает агентство Fars.

По его данным, решение принял глава судебной власти Исламской Республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Он высоко оценил победу иранских игроков, указал на их "ревностное отношение к делу на чемпионате мира, которое подарило народу исламского Ирана радость и счастье, став проявлением национального единства, духа коллективизма".

Напомним, сборная Ирана 25 ноября одолела команду Уэльса со счетом 2:0 - это третья победа ИРИ за все время участия в чемпионатах мира.