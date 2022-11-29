С визитом в Тегеран прилетел премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

29 ноя. 11:29

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани впервые после вступления на пост главы правительства сегодня утром прибыл с визитом в столицу Ирана.

Ас-Судани прилетел в Тегеран во главе высокопоставленной делегации из политических и экономических официальных лиц, в аэропорту его встретил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

В ближайшие часы премьера Ирака в культурно-историческом комплексе "Саадабад" примет глава иранского правительства Эбрахим Раиси, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Визит премьер-министра Ирака в Тегеран направлен на развитие двустороннего и регионального сотрудничества. Планируется, что в дополнение к официальным встречам Мухаммед ас-Судани подпишет меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества между Тегераном и Багдадом.

До этого недавно назначенный премьер-министр Ирака посетил Йордан и Кувейт.