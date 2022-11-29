Еще один ж/д переход на границе с Китаем откроет Казахстан

29 ноя. 11:25

Казахстан планирует открыть третий железнодорожный переход с Китаем, сообщил министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин, сообщает пресс-служба казахстанского премьера.

Он отметил, что в данный момент вопрос открытия очередного перехода между двумя странами районе Бахты в Урджарском районе Абайской области прорабатывается. По его словам, в дальнейшем планируется нарастить транзитный грузопоток, а также проложить новую ж/д линию "Аягоз-Бахты" и терминал пограничного перехода.

Министр подчеркнул, что сейчас в Казахстане действуют 5 международных ж/д и 8 автомобильных транзитных коридоров, из которых 3 ж/д и 6 коридоров синхронизированы с коридорами, проходящими по территории России.