Почти 5 тыс россиян заразились за сутки коронавирусом

29 ноя. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 4 928 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 912, в Санкт-Петербурге - 574, в Подмосковье - 83. В Краснодарском крае - 40, в Ставропольском крае - 7, в Крыму - 25, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 1, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 584 740.

Госпитализированы за сутки 1 500 человек. Выздоровели 5 863 пациента, за все время - 20 992 153.

Умерло за сутки 65 человека, с начала пандемии - 391 943.