Власти Севастополя ликвидируют очереди на паромы и катера

29 ноя. 11:12

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил Департаменту транспорта доработать систему посадки-высадки пассажиров на катера и паромы, - написал он в своем Telegram-канале.

Система должна быть выстроена таким образом, чтобы не скапливались очереди. Для этого кассы при продаже билетов теперь работают по принципу единого окна - пассажиры могут купить билеты до посадки и на катер любого перевозчика, а в зоне посадки на паром вдвое увеличена зона ожидания автотранспорта, что позволит минимизировать случаи скопления ожидающих автомобилей на дороге, - передает "АиФ-Крым".

И пока остаются жалобы на очереди при посадке и высадке на катерах и паромах, директору Департамента транспорта Развожаев поручил лично раз в неделю заезжать и контролировать ситуацию.

До 1 декабря Дептранс Севастополя намерен разместить рядом с кассами мобильные терминалы продажи билетов, а в наступающем 2023 году установить систему турникетов.