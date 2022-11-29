В Сочи создали научный туристический маршрут

29 ноя. 11:13

Новый туристический маршрут "Путешествие в науку: Сочи" первыми протестируют российские и зарубежные ученые.

В программе посещение НИИ медицинской приматологии, где работают над созданием лабораторных моделей наиболее значимых заболеваний человека, а также проводятся испытания препаратов для их лечения.

В маршрут включен и субтропический научный центр Российской академии наук. Гости увидят лабораторию защиты растений, а также лабораторию молекулярной и клеточной селекции.

Туристы-ученые в ботаническом саду "Дерево Дружбы" научатся прививать деревья, а в вольерном комплексе "Лаура" Кавказского заповедника встретятся с экологами, чтобы узнать о восстановлении популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Тестирование научного маршрута состоится в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи с 1 по 3 декабря.