Источники: ЕК скоро начнет переговоры по девятому пакету антироссийских санкций

29 ноя. 11:10

Еврокомиссия на текущей неделе готова приступить к переговорам со странами ЕС по подготовке очередного, уже девятого пакета антироссийских санкций, пишет Politico, ссылаясь на неназванных официальных лиц.

"Комиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС по вопросу о том, какие меры включить в новый пакет санкций, сообщили чиновники", - отмечает издание.

Оно уточняет, что таким образом Брюссель делает уступку Варшаве, "попросившей привязать "потолок" цен на российскую нефть к девятому пакету санкций против РФ".

Накануне европейские переговорщики провели еще один раунд переговоров по "потолку" цен на российскую нефть, однако конкретных договоренностей не достигли.