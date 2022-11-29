Армянский военный продавал секретную информацию иностранным спецслужбам

29 ноя. 10:55

В Армении майор сотрудничал с иностранными спецслужбами, он продал гостайну за $19 700.

По данным службы национальной безопасности Армении, военный начал сотрудничать с иностранными спецслужбами в июле прошлого года. Будучи начальником одной из служб воинской части, он с февраля по ноябрь 2022 года собирал и через мобильные приложения передавал представителю иностранной спецслужбы военную информацию, представляющую государственную и служебную тайну. Майор получил за информацию в общей сложности $19 700.

Возбуждено дело о государственной измене, по решению суда майор заключен под стражу в качестве меры пресечения.