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Предприимчивые дончане наладили контрабанду алкоголя из duty free

Предприимчивые дончане наладили контрабанду алкоголя из duty free

Сотрудники Ростовской таможни пресекли канал контрабанды алкоголя из магазинов duty free на пунктах пропуска Адлер и Матвеев Курган, - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Двое дончан с августа по сентябрь 2022 года закупали алкоголь в магазинах беспошлинной торговли на таможенных постах МАПП Краснодарской и Ростовской таможен якобы "для личного пользования", при этом закупался он в промышленных масштабах - до 100-200 л в день. Затем спиртное реализовывалось на территории Ростовской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по местам проживания фигурантов изъято 1 тыс 223 единицы алкогольной продукции иностранного происхождения с маркировкой duty free общей стоимостью более 2 млн рублей. Обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой в крупном размере".

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