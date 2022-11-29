Предприимчивые дончане наладили контрабанду алкоголя из duty free

29 ноя. 10:51

Сотрудники Ростовской таможни пресекли канал контрабанды алкоголя из магазинов duty free на пунктах пропуска Адлер и Матвеев Курган, - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Двое дончан с августа по сентябрь 2022 года закупали алкоголь в магазинах беспошлинной торговли на таможенных постах МАПП Краснодарской и Ростовской таможен якобы "для личного пользования", при этом закупался он в промышленных масштабах - до 100-200 л в день. Затем спиртное реализовывалось на территории Ростовской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по местам проживания фигурантов изъято 1 тыс 223 единицы алкогольной продукции иностранного происхождения с маркировкой duty free общей стоимостью более 2 млн рублей. Обнаружены предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой в крупном размере".