СМИ: встреча Эрдогана и Асада может пройти уже скоро

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в скором времени, заявил близкий к правительственным кругам автор газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Он напомнил, что турецкий лидер несколько раз говорил о возможной встрече с Асадом.
"Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени", - отметил Сельви.
Журналист уточнил, что Эрдоган ранее заявил: "В последующем процессе, как это получилось с Египтом, точно так же может получиться и с Сирией. В политике нет обид". Соответственно, заявил автор Hürriyet, турецкий лидер открыт для диалога.