СМИ: встреча Эрдогана и Асада может пройти уже скоро

29 ноя. 10:48

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в скором времени, заявил близкий к правительственным кругам автор газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Он напомнил, что турецкий лидер несколько раз говорил о возможной встрече с Асадом.

"Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени", - отметил Сельви.

Журналист уточнил, что Эрдоган ранее заявил: "В последующем процессе, как это получилось с Египтом, точно так же может получиться и с Сирией. В политике нет обид". Соответственно, заявил автор Hürriyet, турецкий лидер открыт для диалога.