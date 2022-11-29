У Узбекистана будет собственная правоохранительная академия

29 ноя. 10:33

В Узбекистане будет создана Правоохранительная академия - указ о ее создании подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Новое учебное заведение будет создано на базе Академии Генеральной прокуратуры, оно займется подготовкой кадров в сфере расследования преступлений с обеспечением тесной связи с практикой.

Уже с 2023/2024 учебного года здесь будет организован полноценный учебный процесс по двухступенчатой системе высшего образования – бакалавриат и магистратура в сферах следственной деятельности и других сферах правоохранительной деятельности, - передает Podrobno.uz.

Обучение в бакалавриате будет проходить в очной форме, его студентам будут преподавать профильные и юридические дисциплины, а также организовывать углубленные стажировки.

В магистратуру будут принимать действующих сотрудников подразделений, выполняющих задачи по дознанию и предварительному следствию, государственных органов, уполномоченных осуществлять данные функции, и органов прокуратуры.

Принимать на обучение в бакалавриат и магистратуру будущих следователей будут после специального психологического отбора, письменного экзамена и тестовых испытаний.

Срок обучения в Академии составит три года по программе бакалавриата, один год по программе магистратуры с выдачей выпускникам дипломов о высшем юридическом образовании.