Вышло в свет пособие о биоразнообразии Дагестана

Для дагестанских школьников выпустили пособие и рабочую тетрадь для сопровождения внеурочного курса "Биоразнообразие и экологические проблемы Дагестана".
Издание вышло в свет при грантовой поддержке главы Дагестана Сергея Меликова. Авторами-составителями стали работники доктор географических наук Халил Далгатов и кандидат биологических наук Зоя Борзова.
Отмечается, что пособие включает в себя не только чтение текста, но и работу с иллюстративным материалом в рабочей тетради. Учебные заведения республики получат по одному изданию.