Вышло в свет пособие о биоразнообразии Дагестана

29 ноя. 10:19

Для дагестанских школьников выпустили пособие и рабочую тетрадь для сопровождения внеурочного курса "Биоразнообразие и экологические проблемы Дагестана".

Издание вышло в свет при грантовой поддержке главы Дагестана Сергея Меликова. Авторами-составителями стали работники доктор географических наук Халил Далгатов и кандидат биологических наук Зоя Борзова.

Отмечается, что пособие включает в себя не только чтение текста, но и работу с иллюстративным материалом в рабочей тетради. Учебные заведения республики получат по одному изданию.