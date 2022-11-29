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Вышло в свет пособие о биоразнообразии Дагестана

Вышло в свет пособие о биоразнообразии Дагестана

Для дагестанских школьников выпустили пособие и рабочую тетрадь для сопровождения внеурочного курса "Биоразнообразие и экологические проблемы Дагестана".

Издание вышло в свет при грантовой поддержке главы Дагестана Сергея Меликова. Авторами-составителями стали работники доктор географических наук Халил Далгатов и кандидат биологических наук Зоя Борзова.

Отмечается, что пособие включает в себя не только чтение текста, но и работу с иллюстративным материалом в рабочей тетради. Учебные заведения республики получат по одному изданию.

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