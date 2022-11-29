Армянские военные и НВФ обстреляли несколько районов Азербайджана

29 ноя. 10:18

Накануне вечером и сегодня утром армянские военные и НВФ обстреливали позиции азербайджанской армии, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что накануне вечером подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.

Помимо этого, с 16:00 понедельника до 09:00 сегодняшнего дня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлениях Физулинского, Тертерского, Ходжавендского, Шушинского и Ходжалинского районов.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры", - пояснили в министерстве.