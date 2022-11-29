В Моздоке высадили Аллею русской азбуки

29 ноя. 10:11

В североосетинском Моздоке заложили Аллею русской азбуки, - сообщили в городском отделе Центра социализации молодежи.

Придумали акцию жители города Влад и Анастасия Саломатовы, активисты НКО "Русь". К ним присоединились ребята из Центра социализации молодежи и Моздокского дома дружбы, а также учащиеся школы №108, которые высадили 33 молодых ясеня в городском парке Победы. Рядом с каждым установили табличку с буквой алфавита.

"Здесь прекрасное место для отдыха – есть стадион и роща, а теперь еще и Аллея русской азбуки будет", – рассказала одна из участниц акции Елена Шушкарина, передает "АиФ-Ставрополье".

Годом раньше в том же парке в Моздоке появилась первая на Кавказе Аллея русских писателей, а еще раньше - сквер Героев России, своим ландшафтом и дизайнерскими находками напоминающий московский парк "Зарядье".