В России может возникнуть проблема с печатью паспортов

29 ноя. 10:02

МВД России не имеет возможности закупать матричные принтеры зарубежных производителей - они прекратили поставки в связи с СВО, эти принтеры используются для печати российских паспортов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

"Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые", - поделился он.

По данным издания, в МВД использовали принтеры японских производителей Epson и OK и итальянской Olivetti.

Эксперты полагают, что закупленных принтеров в МВД хватит на год, в будущем можно ожидать задержек в работе госорганов из-за нехватки принтеров.