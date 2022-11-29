Россия, Казахстан и Узбекистан создадут Газовый союз

29 ноя. 10:00

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" вместе с Узбекистаном, рассказал пресс-секретарь главы казахстанского государства Руслан Желдибай.

По его словам, к нему обращаются журналисты по поводу визита Токаева в Москву.

"В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", - пояснил пресс-секретарь Токаева на своей странице в социальной сети.

Информацию только что подтвердил вице-премьер России Александр Новак: по его словам, Москва, Астана и Ташкент обсуждают возможность создания Газового союза. Он уточнил, что такой союз может предполагать сотрудничество по транспортировке "голубого топлива" и прочие формы кооперации.

Напомним, накануне президент Казахстана в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что поддерживает озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение создать трехсторонний союз России, Казахстана и Узбекистана, который бы занимался в том числе вопросами газовой сферы